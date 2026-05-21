В Госдуме предложили выдавать сертификаты на 50 тысяч рублей для новорожденных

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести единый федеральный сертификат номиналом 50 тысяч рублей для покупки товаров для новорожденных. Предполагается, что сертификат будут выдавать каждой семье при рождении ребенка вне зависимости от того, какой он по счету. Средства предлагается разрешить тратить на покупку колясок, кроваток, одежды и других необходимых товаров для младенцев. По мнению Миронова, срок действия сертификата должен составлять 12 месяцев с момента рождения ребенка.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести единый федеральный сертификат номиналом 50 тысяч рублей для покупки товаров для новорожденных. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение парламентарий направил министру труда России Антону Котякову.

Предполагается, что сертификат будут выдавать каждой семье при рождении ребенка вне зависимости от того, какой он по счету.

Средства предлагается разрешить тратить на покупку колясок, кроваток, одежды и других необходимых товаров для младенцев. По мнению Миронова, срок действия сертификата должен составлять 12 месяцев с момента рождения ребенка.

Депутат отметил, что появление ребенка связано с серьезными расходами, особенно в первые месяцы жизни. По его оценке, средние траты на базовые товары для младенца в первый год составляют около 370 тысяч рублей.

Миронов подчеркнул, что сейчас подобные выплаты существуют лишь в отдельных регионах. По его мнению, федеральный сертификат поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и одновременно поддержит российских производителей товаров для детей.