В Горроще массово пропал свет, количество улиц без электричества достигло 25

Свет пропал на следующих улицах: Роща; Строителей; Шевченко; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Новопавловские проезды; 1-я, 2-я, 3-я, 4—я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 14-я Линии. Восстановить электричество планируется в течение четырех часов с момента отключения, сообщили в РГРЭС.