В Горроще массово пропал свет, количество улиц без электричества достигло 25

В Горроще массово отключили свет, количество улиц без электричества достигло 25. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.
Свет пропал на следующих улицах:
- Роща;
- Строителей;
- Шевченко;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Новопавловские проезды;
- 1-я, 2-я, 3-я, 4—я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 14-я Линии.
Восстановить электричество планируется в течение четырех часов с момента отключения, сообщили в РГРЭС.
Напомним, В 12:15 электричество выключили на четырех улицах: Михайловское шоссе; Высоковольтная; Чкалова; Островского.