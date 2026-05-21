В больницах Рязанской области в 2026 году появятся 34 единицы оборудования для центров здоровья

С 2025 года в регионе дооснащают медицинским оборудованием центры здоровья. Уже переоснастили три из шести. В 2026 году закупят 34 единицы для Скопинской и Ряжской больниц (30 уже приобрели). В 2027 году технику получит Сасовская ЦРБ. В центрах пациентам измеряют давление, рост, вес, проверяют легкие, кровь на сахар и холестерин, а при проблемах направляют на дальнейшие обследования.

В больницах Рязанской области в 2026 году появятся 34 единицы оборудования для центров здоровья. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Фото: минздрав по Рязанской области.