Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 475
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 717
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 688
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
7 435
Ученые создали новое лекарство от рака груди
Международная группа ученых с участием специалистов Южно-Уральского государственного университета разработала новые соединения платины для борьбы с раком молочной железы. Результаты исследования опубликовали в журнале Biomedical Materials & Devices. Ученые сообщили, что во время испытаний на клетках рака молочной железы AV1 подавлял рост опухоли в два раза эффективнее распространенного коммерческого препарата.

По данным исследователей, новое соединение AV1 показало более высокую эффективность и меньшую токсичность по сравнению с существующими препаратами.

«Мы впервые получили соединения, которые не только подавляют рост опухоли, но и защищают организм от токсического воздействия», — рассказала РИА Новости научный сотрудник НИИ «Перспективные материалы и технологии ресурсосбережения» ЮУрГУ Алена Зыкова.

Во время экспериментов на крысах новое вещество также показало противовоспалительный и антиоксидантный эффект, замедлило рост опухоли и метастазирование. При этом у животных не выявили серьезных повреждений печени, почек или сердца.

Исследователи объяснили, что соединение активируется непосредственно внутри раковой клетки, благодаря чему снижается вред для здоровых тканей.

Кроме того, с помощью компьютерного моделирования ученые установили, что AV1 воздействует на фермент топоизомеразу I, который играет важную роль в делении раковых клеток.

Авторы работы считают, что разработка может стать перспективной для лечения химиорезистентных форм рака груди, включая тройной негативный рак.

В исследовании участвовали ученые из России, Хорватии, Индии и Саудовской Аравии.