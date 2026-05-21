Тюшевских пчеловодов предупредили об обработке яблонь и ягод

Обработку проведут с 26 мая по 3 июня 2026 года. Специалисты будут обрабатывать яблони и ягодные культуры от села Тюшево до Рыбного. «Погранично‑защитная зона для пчёл — не менее 5 км; ограничение лёта пчёл — 4-6 суток», — отметили в посте.

Об этом сообщает администрация Рязанского округа.

