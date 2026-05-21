Стало известно, кто в Рязани может зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц

В Рязани в мае больше всего готовы платить помощнику машиниста автомотрисы. Компания предлагает зарплату 102 тысячи рублей. На втором месте — вакансия директора магазина. Там можно получить до 125 тысяч рублей. На третьем месте — руководитель пищевого производства. В компании предлагают зарплату от 96 тысяч рублей. При этом кандидат должен иметь опыт работы от одного года. В рейтинг также вошли вакансии заведующего пекарней (112 тысяч рублей в месяц) и электромонтера (до 90 тысяч рублей).

Об этом 21 мая сообщили в SuperJob.

