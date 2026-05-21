В одном из округов Рязанской области отремонтируют ряд дорог в 2026 году

В Скопинском округе начался сезон дорожных работ, и первыми к ремонту приступили на подъезде к деревне Ивановка. Об этом сообщили в райадминистрации. На данном этапе уже задействована техника: подрядчики занимаются расчисткой и укреплением обочин, а также демонтажом старого асфальта. Работы планируется завершить к началу осени. В этом году обновление дорожного покрытия коснется сразу нескольких населенных пунктов округа. В Скопине отремонтируют покрытие на Красной площади и на участке от Высоковольтной улицы до дома № 4 в АЗМР. Также новое дорожное полотно появится на Центральной улице в Гремячке, а в селе Чулково — на улицах Монастырская и Луговая. В рабочем поселке Павелец обновят покрытие на Советской улице.

