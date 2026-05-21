Специалисты отреставрировали подлинный лик Феодотьевской иконы Божией Матери

Научная реставрация вернула подлинный лик Феодотьевской иконы Божией Матери, называемой также «Одигитрией». Также было подтверждено древнее происхождение святыни: икона была создана в начале XIII веке и пережила пожар Батыева нашествия. Сейчас образ помещён в воздухонепроницаемый киот и доступен в Архангельском соборе Рязанского кремля.