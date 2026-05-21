Школьникам рассказали, какую еду можно взять на ЕГЭ

Рособрнадзор сообщил, что на ЕГЭ можно взять шоколад, бананы, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. При этом упаковка продуктов не должна шуршать и содержать подсказки по выполнению работы. Напомним, основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.