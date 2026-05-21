Рязанские активисты посмотрели, как работают свиноводческие комплексы, и убедились в их безопасности

Рязанские активисты отправились в Тверскую область с важной миссией — они посетили предприятия компании «Агропромконплектация» и посмотрели на работу производственных объектов. Для гостей подготовили насыщенную экскурсию по подразделению в Конаковском округе. После программы в другом регионе рязанцы вернулись домой и провели в селе Истье встречу с жителями ближайших населенных пунктов, чтобы поделиться впечатлениями, обсудить итоги поездки и строительство свиноводческих комплексов «Медвежье» в Старожиловском округе.

Рязанские активисты отправились в Тверскую область с важной миссией — они посетили предприятия компании «Агропромконплектация» и посмотрели на работу производственных объектов. Для гостей подготовили насыщенную экскурсию по подразделению в Конаковском округе. После программы в другом регионе рязанцы вернулись домой и провели в селе Истье встречу с жителями ближайших населенных пунктов, чтобы поделиться впечатлениями, обсудить итоги поездки и строительство свиноводческих комплексов «Медвежье» в Старожиловском округе.

Что показали рязанцам в Тверской области?

Экскурсия для делегации началась с молочного комплекса «Ручьевское молоко», где содержат более семи тысяч животных. На данном производстве суточный надой составляет 120 тонн молока.

Следующей остановкой стал свиноводческий комплекс, работающий около 20 лет. В современном мире особое внимание уделяется вопросам экологии, поэтому одна из целей рязанцев в поездке — выяснить, исходит ли запах от подобных объектов. Члены делегации изучили воздух около корпусов с животными и на площадке для хранения навоза, где находится лагуна с жидкой фракцией и зона с твердой частью.

Жители Рязанской области беспокоятся, что от свиноводческих комплексов будет исходить неприятный аромат, однако в ходе экскурсии удалось убедиться, что никаких дурных запахов на площадках предприятия нет.

«Последние полгода мы много встречались с жителями, рассказывали о наших проектах, но нас не всегда слышали. Сейчас в Тверскую область приехали не только представители муниципалитетов, но и обычные жители. Они увидели все своими глазами и уже говорят: „Давайте начинать строиться“. Это очень радует», — отметила директор рязанского подразделения ГК «Агропромкомплектация» Ирина Шудрикова.

После исследования молочного и свиноводческого комплексов активисты отправились в село Дмитрова Гора, где более 30 лет назад начала свою деятельность «Агропромкомлектация». Около населенного пункта работают молочный и мясоперерабатывающий заводы, два молочных комплекса и свиноводческие площадки. Заключительным звеном экскурсии для рязанской делегации стала встреча с главой Конаковского муниципального округа Алексеем Пляскиным.

«Агропромкомплектация — одна из крупнейших компаний в России. Для Конаковского округа и Тверской области в целом это флагман предприятия сельского хозяйства. Для нас важно, что инвестор создает рабочие места, берет на себя социальную нагрузку и развивает технологические процессы», — поделился руководитель округа.

Активисты и представитель власти обсудили вопросы развития территорий, создания объектов инфраструктуры и взаимодействия бизнеса с муниципалитетом.

Вопросы безопасности жителей в приоритете компании

После возвращения из Тверской области члены делегации, местные общественники и представители ГК «Агропромкомплектация» провели встречу с жителями сел Истье, Медвежье и Ласково Старожиловского округа. К обсуждению присоединились около ста человек.

«Людей в поездку мы подбирали специально из разных слоев населения: работающий, неработающий, пенсионер. Чтобы вопросов потом не возникало. И по приезде, я думаю, всем стало ясно, как нам повезло со строительством свинокомплексов», — рассказал один из инициаторов поездки, местный житель Олег Регуш.

Свиноводческие комплексы «Медвежье» в Старожиловском округе строятся по примеру объектов в тверском селе Дмитрова Гора. Поэтому именно в тот населенный пункт отправились рязанцы и убедились, что не имеет смысла беспокоиться по поводу безопасности производства. Гостям встречи представили отчет о поездке, показали видеоролик и ответили на все интересующие вопросы.

«Село Дмитрова гора находится от свинокомплекса на расстоянии 500 метров, а наше Истье — на расстоянии 1500 метров. Запаха никакого там нет даже на территории предприятия, не говоря уже про само село. Нас проводили до лагун, показали, каким материалом выстилают дно, рассказали о мерах безопасности. Прямо при нас начали заполнять хранилище жидкой фракцией, запах был минимальным. Впечатления от поездки только положительные», — поделилась эмоциями одна из участниц поездки Людмила Милькина.

Местные жители, которые пришли на встречу в село Истье, поинтересовались, каково качество дна лагун и не попадет ли фракция в грунтовые воды. Директор рязанского подразделения ГК «Агропромкомплектация» Ирина Шудрикова ответила, что толщина материала достаточная и соответствует требованиям безопасности. Кроме того, жителям также предложили изучить техническую документацию и полученные разрешения, которые компания не намерена скрывать от населения.

«Жителей Рязанской области волнует тема запахов, поэтому было важно своими глазами увидеть, как организовано производство. На самих площадках запаха нет, а рядом с лагунами он естественный для сельского хозяйства. При этом объект расположен недалеко от села: виднеются дома, школы, живут люди. Вокруг все зелено и красиво. Для меня это главный показатель того, что производство организовано грамотно», — объяснила глава Кораблинского округа Нина Объедкова.

«Агропромкомплектация» сосредоточена не только на строительстве свиноводческих комплексов, но и на развитии городской инфраструктуры.

По итогам встречи представители общественности убедились, что «Агропромкомплектация» будет способствовать улучшению качества жизни людей и возводить безопасные и полезные объекты.