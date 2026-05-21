Рязанская область вошла в число лидеров по количеству зарегистрированных брендов

В этом году в области зарегистрировали два новых бренда: Вырковская игрушка и Касимовский ляваш. Теперь в регионе насчитывается 12 таких брендов, из которых восемь — это народные изделия, а четыре — продукты питания. Вырковская игрушка — это глиняные фигурки, которые делают в деревне Вырково. Эти игрушки известны своим простым дизайном и уникальным звуком, который они издают, когда в них дунуть. Касимовский ляваш — это треугольный пирожок, который готовят в Касимовском районе с древних времен. В этом году Рязанская область установила рекорд, зарегистрировав сразу четыре новых региональных бренда.

Рязанская область вошла в число лидеров среди регионов России по количеству зарегистрированных региональных брендов. Об этом сообщили на сайте Роспатента.

В этом году в области зарегистрировали два новых бренда: Вырковская игрушка и Касимовский ляваш. Теперь в регионе насчитывается 12 таких брендов, из которых восемь — это народные изделия, а четыре — продукты питания.

Вырковская игрушка — это глиняные фигурки, которые делают в деревне Вырково. Эти игрушки известны своим простым дизайном и уникальным звуком, который они издают, когда в них дунуть. Традиции их изготовления сохранились благодаря мастерам, которые продолжают работать в этом направлении. Касимовский ляваш — это треугольный пирожок, который готовят в Касимовском районе с древних времен. Его часто подают на праздниках и семейных торжествах. Ляваш может быть с начинкой из сухофруктов или яблок и пользуется большой популярностью у людей разных национальностей.

В этом году Рязанская область установила рекорд, зарегистрировав сразу четыре новых региональных бренда.

Фото: Роспатент.