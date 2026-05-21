Рязанцам рассказали, как быстро охладить телефон в жару. Об этом сообщает Роскачество.

В Роскачестве отметили, что с наступлением жаркой погоды многие сталкиваются с проблемой перегрева смартфона. Перегретый телефон не только работает медленнее, но и может выйти из строя.

Если телефон перегрелся, владельцам советуют закрыть все приложения, так как работающие программы увеличивают нагрузку на процессор, из‑за чего телефон нагревается. Важно снять с устройства чехол, так как он удерживает тепло, не давая устройству «дышать». Россиянам также советуют почистить кэш и включить режим энергосбережения.

Если это не помогло охладить устройство, его советуют перезагрузить.