Россиянам рассказали, как выбрать качественный чай

Отмечается, что листья чая должны быть однородного цвета и размера. Поломанные листья, стебли недопустимы. Ржавый или коричневый оттенок сухого черного чая говорит о среднем качестве. Пыли или серого цвета не должно быть. При покупке в Роспотребнадзоре рекомендовали обращать внимание на целостность упаковки и наличие обязательной маркировки с указанием названия продукта, состава, адреса изготовителя, даты упаковки, массы, условий хранения и срока годности.

Россиянам рассказали, как выбрать качественный чай. Об этом 21 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

