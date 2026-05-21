РБК: власти решили отложить введение платы за VPN-трафик

Введение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц в мобильных сетях решили перенести. Об этом РБК сообщили источники на телеком-рынке. По словам собеседников издания, ранее меру планировали запустить с 1 июня, однако теперь сроки могут сдвинуть «ближе к осени» или на период после выборов в Госдуму, которые пройдут 18-20 сентября.

Идея обсуждалась на фоне борьбы с VPN-сервисами.

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с операторами связи и цифровыми платформами предложил принять меры против использования VPN, в том числе ввести плату за международный трафик свыше 15 Гб в месяц.

Операторы воспринимают VPN-трафик как международный. Как ранее сообщал Forbes, сначала нововведение хотели внедрить до 1 мая, затем сроки перенесли на 1 июня из-за необходимости технической подготовки операторов и тестовых запусков.