Пьяная жительница Рязанской области угнала в Воронеже «Газель» и попала в ДТП

Пьяная жительница Рязанской области угнала в Воронеже «Газель» и попала в ДТП. Об этом сообщили в УМВД по региону.

38-летний житель Воронежа рассказал, что автомобиль ГАЗ-2705 угнали. Машину сдавали в аренду, ключи находились в бардачке. Автомобиль в день пропажи был открыт, потому что в семь утра его планировал забрать арендатор с территории одной из заправок на улице Хользунова.

Сотрудники ГАИ обнаружили машину на соседней улице. Они установили, что к угону причастна 26-летняя жительница Рыбного Рязанской области.

В отделе полиции задержанная пояснила, что совершила преступление в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав у нее не было. Фигурантка отдыхала с друзьями, увидела незапертое авто, села в него и решила угнать. Жительница Рыбного не справилась с управлением и врезалась в ограждение.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Фигурантке избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: УМВД по Воронежской области.