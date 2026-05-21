Прокуроры проверили ход строительства школы в Кораблине

Прокуратура Кораблинского района проверила, как идет капитальный ремонт в одной из школ округа. Проверка прошла в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Исполняющий обязанности прокурора Владимир Манакин посмотрел, как идут работы, проверил, соблюдаются ли сроки по контракту и какого качества материалы используют. Ремонт школы находится на контроле у прокуратуры.

