Производитель литий-ионных аккумуляторных батарей ООО НПО «Компас» построит новый комплекс в ИП «Рязанский». Об этом сообщает Корпорация развития Рязанской области.

В прошлом году губернатор Рязанской области Павел Малков подписал соглашение с производителем литий-ионных аккумуляторов ООО НПО «Компас», с целью расширения производственных мощностей действующего предприятия. Сейчас инвестор уже на этапе активного строительства нового производственно-складского комплекса на территории Индустриального парка «Рязанский». Генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин побывал накануне на строительной площадке объекта.

«Компания „Компас“ получает все меры поддержки и помощь в реализации проекта в режиме „одного окна“, как и все резиденты индустриального парка „Рязанский“. Мы сопровождаем проект от этапа планирования до выхода на полную производственную мощность, помогаем в дальнейшем развитии бизнеса, в поиске партнеров в других регионах для кооперации. Мы стараемся оказать максимальное содействие этому инновационному предприятию для в скорейшего достижения первого результата», — отметил Несин.

На участке площади 3 га строится производственно-складской комплекс, куда полностью переедет действующее сейчас на арендуемых площадях в Рязани научно-производственное объединение «Компас». Основной объем производства занимают в настоящее время участки по выпуску тяговых АКБ и систем бесперебойного питания под торговой маркой STARK LITHIUM. Планируется серийная сборка литий-ионных аккумуляторных батарей для тягового применения, систем управления оперативным постоянным тока и резервного питания, серийная сборка стационарных аккумуляторных систем, производство зарядно-разрядных стоек.

«Производство систем накопления энергии, в том числе контейнерного типа, требует больших площадей, поэтому мы приняли решение о расширении производства и переезде на новое место. Приступили к строительству нового комплекса в индустриальном парке „Рязанский“. Здесь мы видим наиболее подходящие условия для реализации нашего проекта», — подчеркнул генеральный директор НПО «Компас» Андрей Лисянский.

Завершить первую очередь строительства и запустить производство компания планирует к концу этого года. К 2028 году запланирована сдача второй очереди и перевод всех подразделений Рязанского завода в новый комплекс. Новое производство позволит создать 75 рабочих мест.