Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
29°
Птн, 22
27°
Сбт, 23
21°
ЦБ USD 70.79 -0.16 22/05
ЦБ EUR 83.27 1.29 22/05
Нал. USD 73.61 / 73.90 21/05 18:30
Нал. EUR 88.61 / 88.70 21/05 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 521
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 776
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 735
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
7 532
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Производитель литий-ионных аккумуляторных батарей ООО НПО «Компас» построит новый комплекс в ИП «Рязанский»
В прошлом году губернатор Рязанской области Павел Малков подписал соглашение с производителем литий-ионных аккумуляторов ООО НПО «Компас», с целью расширения производственных мощностей действующего предприятия. Сейчас инвестор уже на этапе активного строительства нового производственно-складского комплекса на территории Индустриального парка «Рязанский». Генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин побывал накануне на строительной площадке объекта.

Производитель литий-ионных аккумуляторных батарей ООО НПО «Компас» построит новый комплекс в ИП «Рязанский». Об этом сообщает Корпорация развития Рязанской области.

В прошлом году губернатор Рязанской области Павел Малков подписал соглашение с производителем литий-ионных аккумуляторов ООО НПО «Компас», с целью расширения производственных мощностей действующего предприятия. Сейчас инвестор уже на этапе активного строительства нового производственно-складского комплекса на территории Индустриального парка «Рязанский». Генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин побывал накануне на строительной площадке объекта.

«Компания „Компас“ получает все меры поддержки и помощь в реализации проекта в режиме „одного окна“, как и все резиденты индустриального парка „Рязанский“. Мы сопровождаем проект от этапа планирования до выхода на полную производственную мощность, помогаем в дальнейшем развитии бизнеса, в поиске партнеров в других регионах для кооперации. Мы стараемся оказать максимальное содействие этому инновационному предприятию для в скорейшего достижения первого результата», — отметил Несин.

На участке площади 3 га строится производственно-складской комплекс, куда полностью переедет действующее сейчас на арендуемых площадях в Рязани научно-производственное объединение «Компас». Основной объем производства занимают в настоящее время участки по выпуску тяговых АКБ и систем бесперебойного питания под торговой маркой STARK LITHIUM. Планируется серийная сборка литий-ионных аккумуляторных батарей для тягового применения, систем управления оперативным постоянным тока и резервного питания, серийная сборка стационарных аккумуляторных систем, производство зарядно-разрядных стоек.

«Производство систем накопления энергии, в том числе контейнерного типа, требует больших площадей, поэтому мы приняли решение о расширении производства и переезде на новое место. Приступили к строительству нового комплекса в индустриальном парке „Рязанский“. Здесь мы видим наиболее подходящие условия для реализации нашего проекта», — подчеркнул генеральный директор НПО «Компас» Андрей Лисянский.

Завершить первую очередь строительства и запустить производство компания планирует к концу этого года. К 2028 году запланирована сдача второй очереди и перевод всех подразделений Рязанского завода в новый комплекс. Новое производство позволит создать 75 рабочих мест.