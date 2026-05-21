Правительство упростило строительство небольших экологичных котельных

С 23 апреля 2026 года блочно-модульные теплогенераторные установки мощностью до 360 кВт можно строить и реконструировать без получения разрешения. Главное условие — они должны работать на биотопливе (например, на пеллетах или щепе). Изменения внесены постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2026 года № 415.