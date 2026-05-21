На Северной окружной произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась утром 21 мая на выезде из микрорайона Канищево. Судя по кадрам, столкнулись иномарка и манипулятор. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.
