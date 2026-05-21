На ГРПЗ прошло заводское первенство по волейболу

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялись командные соревнования по волейболу. Мероприятие прошло при поддержке банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех).

Состязания прошли на базе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования». За звание лучших боролись 6 сборных, состоящих из сотрудников различных подразделений завода. Первенство длилось два дня, сначала команды соревновались в подгруппах, затем прошли полуфиналы и финал.

На первой и второй ступенях пьедестала почета — команды «Хасл» и «Эниг», обе — сборные производственно-технического комплекса печатных плат. Третье место заняла сборная команда отдела технического контроля. «Много лет назад сборная нашего комплекса выступила на заводских соревнованиях, — рассказывает Игорь Дрожжин, капитан команды «Хасл», — и заняла последнее место. Родилась идея тренироваться регулярно. Мы начали заниматься, брали в команду всех желающих, даже из других подразделений. Повысили свой уровень. В этом году наш комплекс представили две сборные команды, и обе победители!».

Лучшими игроками турнира стали Виктория Колкунова и Александр Морозов. Лучшими связующими признаны Татьяна Жидкова и Наталья Мисюрева. Лучший нападающий — Василий Муранов.

«Волейбол — мой любимый вид спорта, и я рада, что завод дает возможность сыграть, проявить себя. Такие мероприятия — как глоток свежего воздуха. Эмоции, адреналин! Приятно, что меня отметили, значит, отыграла действительно достойно», — делится впечатлениями Виктория Колкунова.

На мероприятии присутствовала управляющий офисом банка НОВИКОМ в Рязани Татьяна Харлина. Она отметила: «Я не первый раз участвую в спортивных турнирах ГРПЗ и каждый раз радуюсь за сотрудников завода. Считаю, что очень важно иметь жизнь вне стен предприятия, и очень здорово, что руководство ГРПЗ это поддерживает! Заводчане здесь раскрываются особенно: все заряжены, настроены на победу. НОВИКОМ всегда рад расширять сотрудничество с заводом, ведь на банковских услугах наши отношения не заканчиваются. Мы с готовностью поддерживаем подобные инициативы».

Победители и призеры отмечены грамотами и памятными подарками от банка НОВИКОМ.