Мошенничество при поиске летней работы в России выросло на треть

По данным «Известий», за январь-апрель 2026 года число обманов при устройстве на сезонную подработку увеличилось примерно на 30%. Летом, когда работу ищут студенты и школьники, аферисты активизируются. Чаще всего подделывают вакансии курьеров, складских работников и промоутеров. Эксперт Павел Коваленко («Информзащита») пояснил, что 41% случаев — это фишинг (кража паспортных данных и кодов из СМС), а 27% — предоплата за медкнижки или спецодежду.