К концу 2026 года турпоток в Рязанскую область может вырасти на 20%

По итогам 2026 года турпоток в Рязанскую область может вырасти на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора АНО «Агентство развития туризма Рязанской области» Никиту Кузьмина. По его словам, в 2025 году Рязанскую область посетили 2,2 млн человек. В этом году ожидается рост на 20%. Так, показатель может увеличиться до 2,64 млн человек. По словам Кузьмина, 80% гостей Рязанской области — автотуристы.

