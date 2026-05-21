Из-за атак БПЛА в Рязанской области усилили меры безопасности и создали подразделение БАРС

В Рязанской области усиливают меры безопасности в условиях меняющейся тактики противника. Глава региона Павел Малков подчеркнул, что враг ведет террористическую войну, постоянно адаптируется, и ответные действия тоже требуют гибкости. При этом значительная часть работы остается «за кадром» — она не сводится только к перехвату дронов, а включает аналитику, координацию и профилактику.

На территории области продолжается формирование мобильных огневых групп и создается региональное подразделение БАРС. Служба проходит в границах региона, по контракту. Это позволяет совмещать выполнение задач с основной работой, за рязанцем сохраняется и рабочее место, и заработная плата. Предусмотрены дополнительные денежные выплаты, обучение и экипировка. Для вступления в резерв достаточно обратиться в военкомат по месту жительства.

По словам Малкова, после каждой атаки, включая события после 15 мая, делаются детальные выводы, и соответствующие решения внедряются в ежедневную работу — без выходных и пауз. При обнаружении беспилотника или его обломков необходимо немедленно звонить по номеру 112 или оставлять сообщение в приложении «РАДАР. НФ».

Опасность представляют не только летящие аппараты, но и их обломки, осколки, посторонние предметы на земле. «Своим детям уже много раз об этом говорил», — поделился глава региона.