Губернатор Павел Малков: промышленные предприятия Скопинского округа успешно развиваются и реализуют много инвестиционных проектов

Глава региона ознакомился с работой нескольких предприятий округа и обсудил с их руководством перспективы их дальнейшего развития. В п. Желтухинский Павел Малков посетил ООО «Рэдвент Инжиниринг», который участвует в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Завод разрабатывает, испытывает и изготавливает воздухораспределительные и декоративные устройства для систем вентиляции и кондиционирования. Выпускается порядка 15 тыс. изделий в месяц. Производство автоматизировано и роботизировано. Создано около 150 рабочих мест. Также в с. Вослебово Павел Малков ознакомился с деятельностью ООО НПО «Смартаэро», где выпускаются моющие, чистящие и полирующие средства. В планах компании — открытие ряда новых линий. Оба предприятия ориентированы на решение задач импортозамещения, являются получателями государственной поддержки.

Промышленные предприятия Скопинского округа успешно развиваются и реализуют много инвестиционных проектов. Об этом сказал Губернатор Рязанской области Павел Малков в комментарии журналистам в ходе рабочей поездки в Скопинский округ 21 мая.

Губернатор отметил, что предприятия, которые он посетил в ходе рабочей поездки, наращивают мощности, выпускают востребованную продукцию, обеспечивают жителей рабочими местами, у них хорошие производственные показатели и перспективные планы. Глава региона особо отметил неравнодушный подход руководства этих компаний к работе.

«Развитие муниципалитета, решение социальных вопросов обеспечивает крепкая экономика. Это фундамент для всего. В Скопинском округе активно развивается промышленность, реализуется много инвестиционных проектов. Есть предприятия, которые работают давно и успешно развиваются. Также создаются и новые производства. Будем поддерживать тех, кто стремится идти дальше, проявляет заботу о людях, которые там работают, кто участвует в развитии и благоустройстве территорий, поддержке спорта», — сказал Павел Малков.

В ходе поездки Губернатор обсудил с главой Скопинского округа Михаилом Ромодиным вопросы дальнейшего развития промышленности в муниципалитете, привлечения инвестиций и создания новых высокотехнологичных рабочих мест.