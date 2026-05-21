Эксперт объяснила, какие ошибки могут снизить размер пенсии россиян
По словам эксперта, снизить размер выплат может «серая» зарплата, потому что работодатель платит взносы только с «белого» минимума. Кроме того, запись в трудовую не делается, если россиянин работал по договору подряда или возмездного оказания услуг. В случае, если гражданин зарегистрирован как самозанятый и платит налог на профессиональный доход, пенсионные права автоматически не формируются. Взносы необходимо платить добровольно. ИП, не платившие фиксированные взносы, как подчеркнула Екатерина Медякова, также рискуют, что эти годы не учтут при расчете пенсии.

Эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова объяснила, какие ошибки могут снизить размер пенсии. Об этом она сообщила 21 мая ТАСС.

По словам эксперта, снизить размер выплат может «серая» зарплата, потому что работодатель платит взносы только с «белого» минимума.

Кроме того, запись в трудовую не делается, если россиянин работал по договору подряда или возмездного оказания услуг.

В случае, если гражданин зарегистрирован как самозанятый и платит налог на профессиональный доход, пенсионные права автоматически не формируются. Взносы необходимо платить добровольно.

ИП, не платившие фиксированные взносы, как подчеркнула Екатерина Медякова, также рискуют, что эти годы не учтут при расчете пенсии.