А что в кино? «Грязные деньги», «Богатыри» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейная комедия «Богатыри» (Россия). Школьник Ваня случайно попадает через портал во времена Древней Руси, где знакомится с двумя богатырями, и вместе они отправляются в современный мир, чтобы найти артефакты раньше злой волшебницы.

Боевик «Грязные деньги» (Великобритания, США). Отряд элитных агентов под руководством проницательной Рэйчел получает задание вернуть миллиард долларов, присвоенный безжалостным магнатом, но в ходе операции на его острове ситуация неожиданно выходит из-под контроля.

Драма «Пока небо смотрит» (Россия). Андерграундные танцоры мечтают о признании, оставаясь верными себе, и однажды получают шанс участвовать в большом документальном проекте и телешоу, где каждому предстоит решить, ради чего они танцуют на самом деле.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».