Женщина написала комментарий про атаку беспилотников на рязанский НПЗ. Ей вынесли приговор

В январе 2025 года 68-летняя Елена Дядищева оставила в Telegram комментарий под постом об атаке дронов на Рязанский нефтеперерабатывающий завод — суд счел, что она оправдала террористическую атаку и причиненный предприятию ущерб.

Женщина из Воронежа получила штраф 350 тыс. рублей за оправдание атаки беспилотников на рязанский НПЗ. Об этом сообщили в пресс-службе второго западного окружного военного суда.

В январе 2025 года 68-летняя Елена Дядищева оставила в Telegram комментарий под постом об атаке дронов на Рязанский нефтеперерабатывающий завод — суд счел, что она оправдала террористическую атаку и причиненный предприятию ущерб.

Ее признали виновной в публичных призывах к экстремизму и оправдании терроризма. Также женщине на год запретили администрировать сайты и страницы в интернете. Она полностью признала вину.