«Яндекс Диск» станет платным для пользователей ПК с 3 июня

«Яндекс Диск» станет платным для пользователей ПК с 3 июня. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, с 3 июня цифровая платформа «Яндекс 360» отключает облачную синхронизацию файлов в «Яндекс Диске» для десктоп-пользователей, использующих его бесплатно.

Десктопное приложение «Яндекс Диск» для Windows и macOS перестанет работать без подписки. «Бесплатным» пользователям отключат облачные функции в клиентском приложении, включая синхронизацию файлов между компьютером и облаком. Без подписки в приложении «Яндекс Диск» можно будет открыть только те файлы, которые заранее сохранены на устройстве.

В компании объяснили изменение тем, что десктопное приложение все чаще используют для работы с крупными файлами, а это заметно увеличивает нагрузку на инфраструктуру. Для части пользователей сервис предложил подписку со скидкой на первые месяцы, при этом базовые тарифы не менялись.