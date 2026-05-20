Военнослужащий дважды был ранен на СВО и не мог получить выплаты в Рязани

Установлено, что мужчина на СВО получил два ранения, дающих право на получение единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей за каждое. Однако у него не было регистрации на территории Рязанской области. Из-за этого мужчина получить деньги не мог. Прокуратура Железнодорожного района Рязани подала иск, после чего суд установил, что военнослужащий проживает на территории региона. Региональные выплаты в размере одного миллиона рублей выплачены.