Вице-премьер РФ заявил, что китайские авто не должны мешать «АвтоВАЗу»

По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, Китаю поставили условие, чтобы их автомобили не создавали конкуренцию с «АвтоВАЗом». «Коллеги готовы предлагать другие модели, например, электрического автомобиля или гибридного, который будет в классе, где не пересекается напрямую с „АвтоВАЗом“, но востребован», — уточнил Мантуров. Он подчеркнул, что требования РФ к китайским автопроизводителям включают высочайший уровень локализации и унификацию с другими производителями.

Его цитируют «Вести».

