В Шацке на два дня отключат электричество

В Шацке 25 и 26 мая пройдет плановое отключение электроэнергии из-за ремонтных работ на ВЛ-10 кВ ФИДЕР № 5. Об этом сообщает производственный участок города Шацк филиала «Сасовские городские распределительные электрические сети» АО «РОЭК». С 08:00 до 17:00 без света останутся жители улиц Первомайская, Карла Маркса, Тараскина и Северная.