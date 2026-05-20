В Сасове завершился один из этапов ремонта взрослой поликлиники

В Сасове продолжается ремонт помещений и коммуникаций взрослой поликлиники. Об этом 20 мая сообщила глава округа Евгения Рубцова. Она отметила, что наиболее сложный вопрос, касающийся состояния канализационных сетей, уже решен, и подрядчики успешно завершили необходимые работы. В настоящее время активно осуществляется ремонт на четвертом этаже, где после завершения работ планируется разместить современную стоматологическую поликлинику. «Приятно видеть, как учреждение, которое последний раз обновляли 16 лет назад, преображается и готовится предоставлять услуги на новом уровне», — подчеркнула Рубцова.