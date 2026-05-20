В Ряжске развелись крысы из-за невывезенного мусора

По словам местных жителей, в селе Дегтяное на улице Ленина, 38, мусор не вывозят уже месяц. Они рассказали, что администрация каждый день ищет способы решения, но возить отходы никто не хочет. Люди платят за вывоз, однако контейнеры переполнены — приходится кидать мусор рядом. Из-за этого, по их словам, стоит ужасная вонь и развелись крысы.