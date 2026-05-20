В Рязанской области жители обвинили бобра в порче дороги

17 мая местные жители обнаружили провал в дороге на плотине возле Мичуринского переулка в Пронске. Местные уверены, что виновником произошедшего стал бобр, живущий в соседнем прудике. «Мы с соседями обследовали эту яму и увидели внутри вырытые ходы, ведущие в разные стороны, заметили и вход в хатку бобра. Подумали, что плотина провалилась от старости. Но оказалось, что бобр-хулиган облюбовал наш крошечный прудик», — рассказал один из жителей. В администрации Пронского округа заявили что продолжат под дорогой трубу. Дорогу отремонтируют.

