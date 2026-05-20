В Рязанской области в ДТП пострадал 15-летний подросток на мопеде

19 мая в поселке Листвянка Рязанского района произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщили в в пресс-службе УМВД. Около 16:13 у дома № 11 на улице Прудной 67-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Шевроле Круз», столкнулся с мопедом, за рулем которого находился несовершеннолетний местный житель без прав на управление транспортом. В результате столкновения подросток получил травмы, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

