В Рязанской области после жалоб жителей убрали две несанкционированные свалки
Несанкционированные свалки появились на перекрестках улиц Дачной и Белинского, Ломоносова и Урицкого в Спасске-Рязанском. Как заявили местные жители, около мусорных баков складировали мусор. После жалоб его вывезли городские службы.
После жалоб жителей Спасска-Рязанского убрали две несанкционированные свалки. Об этом сообщили в администрации Спасского округа.
Фото: группа администрации Спасского округа в «ВК».