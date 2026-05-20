В Рязанской области осудили мужчину за кражу с чужой банковской карты

Сасовский районный суд вынес приговор местному жителю, который был признан виновным в краже денег с банковской карты. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба суда. Известно, что мужчина нашел банковскую карту и использовал ее для оплаты покупок в различных магазинах на сумму более трех тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства он полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием и возместил причиненный ущерб. С учетом смягчающих обстоятельств, согласно статье 64 УК РФ, суд назначил виновному штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

