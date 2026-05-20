В Рязани врачи помогли женщине с постоянными головными болями

По словам медиков, рязанка несколько лет жила с постоянными головными болями, периодическими гнойными выделениями из носа и бесконечными курсами лечения. После лечения симптомы временно стихали, но вскоре возвращались снова. Причина недомогания долгое время оставалась скрытой. В ОКБ имени Семашко врач рекомендовал женщине выполнить КТ придаточных пазух носа. Обследование показало патологию клиновидной пазухи. У пациентки нашли хронический грибковый сфеноидит — заболевание, которое может годами маскироваться под обычные головные боли и воспалительные процессы. Женщине провели операцию. Отмечается, что уже на следующий день головные боли полностью исчезли, а носовое дыхание стало свободным. Пациентка выписана домой в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба ОКБ имени Семашко.

