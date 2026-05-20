В Рязани упростили получение вещевой помощи семьям после пожаров
Горадминистрация утвердила новые правила предоставления социальной поддержки для рязанцев. Изменены условия получения вещевой и материальной помощи, следует из постановления мэрии. Теперь семья, пострадавшая от пожара, может получить вещевую помощь размером до семи тысяч рублей — заявление нужно подать в течение трех месяцев. Семьям в социально опасном положении предоставят автономные пожарные извещатели (до двух на домовладение) — списки сформирует комиссия по делам несовершеннолетних до 1 августа.
Горадминистрация утвердила новые правила предоставления социальной поддержки для рязанцев. Изменены условия получения вещевой и материальной помощи, следует из постановления мэрии.
Теперь семья, пострадавшая от пожара, может получить вещевую помощь размером до семи тысяч рублей — заявление нужно подать в течение трех месяцев. Семьям в социально опасном положении предоставят автономные пожарные извещатели (до двух на домовладение) — списки сформирует комиссия по делам несовершеннолетних до 1 августа.
Также внесены изменения в части документа по получению бесплатного питания. Его могут получать:
- одинокие неработающие пенсионеры — мужчины от 65 лет, женщины от 60 лет. Их доход не должен превышать 120% от прожиточного минимума пенсионера в области;
- одинокие неработающие инвалиды первой и второй группы, а также инвалиды с детства. Тот же порог дохода — до 120% от прожиточного минимума;
- семьи, где живут неработающие инвалиды, если хотя бы один из них имеет первую или вторую группу. Доход на человека должен составлять не больше 120% от пенсионного прожиточного минимума;
- неработающие пенсионеры и инвалиды первой-второй группы, живущие в семье. Доход на каждого члена семьи не должен превышать обычный прожиточный минимум на душу населения;
- малообеспеченные семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека, если это многодетные семьи, неполные семьи с детьми до 18 лет или студентами-очниками до 23 лет, семьи, где оба родителя — инвалиды или пенсионеры, молодые супруги до 25 лет, оба из числа сирот;
- неполные семьи, где оформлен уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Обязательно наличие официальной выплаты по уходу;
- семьи с несовершеннолетними детьми в социально опасном положении, а также подростки, состоящие на учете в городской комиссии по делам несовершеннолетних;
- граждане, потерявшие имущество из-за пожара или подтопления жилья;
- рязанцы, отбывшие наказание в виде лишения свободы.