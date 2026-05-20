В Рязани объявлен поиск наследников нескольких квартир
В Рязани объявлен поиск наследников нескольких квартир. Соответствующая информация опубликована в газете «Рязанские ведомости».
Горадминистрация проинформировала о предстоящем оформлении права собственности на жилые помещения, обладающие признаками выморочного имущества. Разыскивают наследников следующих квартир и помещений:
- 2/3 доли в праве на квартиру № 30, расположенную на улице Татарской № 14; собственником являлась Соколина Нина Ивановна, умершая 18 июня 2014 года;
- жилое помещение Ж1, расположенное на улице Строителей № 1а, квавртира № 12; собственником являлась Виноградова Светлана Александровна, умершая 25 апреля 2023 года;
- квартира № 97, расположенную на улице Бирюзова № 22 к.1; собственником являлась Демина София Адамовна, умершая 3 апреля 2024 года;
- квартира № 55, расположенную на Касимовском шоссе № 21 к.3, собственником являлся Безнос Василий Анатольевич, умерший 13 мая 2023 года.
В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о наследниках, рязанцев попросили обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэрии по адресу улица Пожалостина, дом № 27, каб. № 3, по телефону 25-85-69, или в каб. № 1 по телефону 27-35-76.
Срок обращения 30 дней с момента публикации объявления.