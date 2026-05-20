В Рязани объявлен поиск наследников нескольких квартир

Разыскивают наследников следующих квартир и помещений: 2/3 доли в праве на квартиру № 30, расположенную на улице Татарской № 14; собственником являлась Соколина Нина Ивановна, умершая 18 июня 2014 года; жилое помещение Ж1, расположенное на улице Строителей № 1а, квавртира № 12; собственником являлась Виноградова Светлана Александровна, умершая 25 апреля 2023 года; квартира № 97, расположенную на улице Бирюзова № 22 к.1; собственником являлась Демина София Адамовна, умершая 3 апреля 2024 года; квартира № 55, расположенную на Касимовском шоссе № 21 к.3, собственником являлся Безнос Василий Анатольевич, умерший 13 мая 2023 года.