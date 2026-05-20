В Рязани объявили поиски очевидцев смертельного ДТП

ДТП произошло 26 января 2026 года, примерно в 00:45, возле дома № 36 по улице Новоселов. Столкнулись «Нива» под управлением 25-летнего жителя Рязанского района и «Фольксваген Джета», за рулем которого был 39-летний рязаней. Водитель последнего автомобиля с полученными травмами был доставлен в медучреждение, где 8 мая скончался. Всех, кто стал очевидцем данного происшествия или располагает информацией, попросили обращаться в отдел № 4 следственной части СУ УМВД по региону по адресу: Рязань, улице Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

