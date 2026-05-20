В Рязани изменят схему движения транспорта 23 мая. Об этом сообщает мэрия.

Изменения связаны с с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег. РФ». С 07:30 до 13:00 23 мая будет временно перекрыто движение транспорта по маршруту полумарафона: Лесопарк — ул. Свободы — пл. Свободы — ул. Грибоедова от пересечения с ул. Свободы до ул. Кремлевский Вал — ул. Кремлевский Вал — пл. Соборная — ул. Петрова — пл. Соборная — ул. Кремлевский Вал — проезд Речников — Окское шоссе — Ореховое озеро — Окское шоссе — Лесопарк.

Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

автобусы маршрутов №№ 41М2, 46 М³, 75 М² на участке пути между остановками «Бассейн Классика» и «Цирк» будут следовать по улицам Кальной, Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

автобусы маршрута № 62М2 от остановки «Бассейн Классика» будут следоватьпо улице Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

автобусы маршрутов №№ 65М2, 66 М², 99 М² на участке пути между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» будут следовать по улицам Есенина, Ленина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

автобусы маршрута № 23 от остановки «Мясокомбинат» в прямоми обратном направлении будут следовать по улицам Есенина, Ленина, далее по своему маршруту;

автобусы маршрута № 10 от остановочного пункта «Дом художника» будут следовать по Первомайскому проспекту, улице Маяковского до остановочного пункта «пл. Мичурина» (в прямом и обратном направлении);

троллейбусы маршрута № 1 от остановочного пункта «Дом художника» будут следовать по Первомайскому проспекту, улице Маяковского до остановочного пункта «пл. Мичурина» (в прямом и обратном направлении);

троллейбусы маршрутов №№ 3, 10 в прямом и обратном направлении будут следовать по улице Есенина.

Кроме того, с 22:00 22 мая до 13:00 23 мая по маршруту прохождения полумарафона будет ограничена парковка частного транспорта.