В России вступили в силу новые правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

Теперь пассажирам запрещено заряжать свои устройства во время полета, а также необходимо уделять особое внимание упаковке аккумуляторов. По информации Минтранса, пауэрбанк должен находиться в доступном месте и под контролем владельца. Также установлены ограничения на емкость аккумуляторов: устройства до 100 Ватт-час можно провозить без проблем, в то время как батареи от 100 до 160 Ватт-час требуют согласования с авиакомпанией. Пауэрбанки с емкостью свыше 160 Ватт-час к перевозке самолетами запрещены. Отмечается и то, что провоз аккумуляторов в зарегистрированном багаже запрещен — их необходимо брать только в ручную кладь.

В России вступили в силу новые правила провоза пауэрбанков на борту самолетов, согласно обновленным нормам, опубликованным Минтрансом РФ.

Теперь пассажирам запрещено заряжать свои устройства во время полета, а также необходимо уделять особое внимание упаковке аккумуляторов.

По информации министерства, пауэрбанк должен находиться в доступном месте и под контролем владельца. Также установлены ограничения на емкость аккумуляторов: устройства до 100 Ватт-час можно провозить без проблем, в то время как батареи от 100 до 160 Ватт-час требуют согласования с авиакомпанией. Пауэрбанки с емкостью свыше 160 Ватт-час к перевозке самолетами запрещены.

Отмечается и то, что провоз аккумуляторов в зарегистрированном багаже запрещен — их необходимо брать только в ручную кладь.