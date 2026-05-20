В Пителинском округе обработают от клещей и комаров пляжи и территории у воды 21 мая

Как сообщили в районной администрации, 21 мая в районе пройдут акарицидные и ларвицидные обработки. От клещей обработают Синельщиков пруд в Пителине и пляж на реке Пет у села Потапьево. Одновременно проведут обработку от личинок комаров на Синельщиковом, Зайцевом прудах, Ленином болоте в Пеньках, а также на озере Сегма в Пеньках и ГТС в Нестерове.

В Пителинском округе обработают от клещей и комаров пляжи и территории у воды 21 мая.

Как сообщили в районной администрации, 21 мая в районе пройдут акарицидные и ларвицидные обработки. От клещей обработают Синельщиков пруд в Пителине и пляж на реке Пет у села Потапьево. Одновременно проведут обработку от личинок комаров на Синельщиковом, Зайцевом прудах, Ленином болоте в Пеньках, а также на озере Сегма в Пеньках и ГТС в Нестерове.

На время обработки вход на эти территории людям и животным запрещен. Возвращаться на обработанные участки можно не раньше чем через три часа (при солнечной погоде), а полностью безопасным место станет только через трое суток.