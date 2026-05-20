В Оренбурге задержали участника группового нападения на рязанца, скрывавшегося 4 года. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным следствия, в декабре 2022 года 31-летний рязанец вместе с двумя приятелями передвигался на автомобиле по городу. Мужчины искали деньги на покупку алкоголя. Один из них пригласил на встречу своего знакомого 1986 года рождения. Рязанца посадили в машину на улице Бирюзова. Когда тот сел в машину, мужчины потребовали от него перевод денежных средств и начали избивать его за отказ. После рязанца привезли на территорию садоводческого товарищества, высадили из машины и продолжили избиение, в том числе дважды ударив бейсбольной битой.

31-летний рязанец заставил приятеля перевести себе 122 тысячи рублей, угрожая ему ножом. Деньги участники компании поделили между собой.

Двое участников разбойного нападения были задержаны и в 2024 году осуждены.

Третий скрылся из Рязани и был объявлен в федеральный розыск. В марте 2026 года сотрудники полиции задержали его в Оренбурге.

В настоящее время предварительное расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.