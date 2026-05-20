Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
28°
Чтв, 21
27°
Птн, 22
25°
ЦБ USD 70.95 -0.34 21/05
ЦБ EUR 81.98 -0.81 21/05
Нал. USD 73.51 / 73.50 20/05 18:20
Нал. EUR 88.06 / 88.80 20/05 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 411
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 635
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 624
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
7 265
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В МЧС сообщили о ликвидации разлива нефти в Туапсе
Разлив нефти в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, возникший после атак украинских беспилотников, ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС по Краснодарскому краю. Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил, что с начала ликвидации последствий ЧС собрано более 31 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. В ликвидации последствий были задействованы 474 человека и 74 единицы техники.

Разлив нефти в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, возникший после атак украинских беспилотников, ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС по Краснодарскому краю.

Глава МЧС Александр Куренков после личного осмотра обстановки в Туапсе провел выездное совещание с участием представителей Минприроды, властей Краснодарского края, администрации Туапсе, надзорных ведомств и компании, эксплуатирующей терминал.

«Хочу обратить внимание всех присутствующих на необходимость оперативного завершения всех этих мероприятий в кратчайшие сроки и важность обеспечения своевременного открытия курортного сезона не только в городе Туапсе, но и на всем черноморском побережье Краснодарского края», — заявил Куренков.

Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил, что с начала ликвидации последствий ЧС собрано более 31 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

В ликвидации последствий были задействованы 474 человека и 74 единицы техники.

Ранее сообщалось, что Туапсе несколько раз подвергался атакам беспилотников, из-за чего произошел разлив нефти. После происшествий в Туапсинском округе вводили режим ЧС регионального уровня.

Фото: МЧС по Краснодарскому краю.