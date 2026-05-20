В МЧС сообщили о ликвидации разлива нефти в Туапсе

Разлив нефти в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, возникший после атак украинских беспилотников, ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС по Краснодарскому краю. Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил, что с начала ликвидации последствий ЧС собрано более 31 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. В ликвидации последствий были задействованы 474 человека и 74 единицы техники.

Глава МЧС Александр Куренков после личного осмотра обстановки в Туапсе провел выездное совещание с участием представителей Минприроды, властей Краснодарского края, администрации Туапсе, надзорных ведомств и компании, эксплуатирующей терминал.

«Хочу обратить внимание всех присутствующих на необходимость оперативного завершения всех этих мероприятий в кратчайшие сроки и важность обеспечения своевременного открытия курортного сезона не только в городе Туапсе, но и на всем черноморском побережье Краснодарского края», — заявил Куренков.

Ранее сообщалось, что Туапсе несколько раз подвергался атакам беспилотников, из-за чего произошел разлив нефти. После происшествий в Туапсинском округе вводили режим ЧС регионального уровня.

Фото: МЧС по Краснодарскому краю.