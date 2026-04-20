У берегов Туапсе произошел разлив нефти

Нефтяное пятно площадью 10 тыс. кв. м обнаружили у Туапсе. В оперштабе Кубани сообщили о последствиях атаки БПЛА на морской терминал в ночь на 16 апреля. Из-за этого произошел разлив нефтепродуктов. «Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тыс. квадратных метров», — сообщили в оперштабе. В море установили специальные плавучие заграждения. В ликвидации последствий также участвуют шесть судов порта Туапсе, включая быстроходные катера и нефтемусоросборщики.

