В Госдуме призвали вернуть субсидии для компаний, нанимающих молодежь без опыта

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым отправили письмо министру труда Антону Котякову с предложением вернуть субсидии для работодателей, которые берут на работу молодых людей до 30 лет без опыта. Об этом пишет ТАСС. С 2022 по 2024 год в России действовали субсидии для таких работодателей, но с 2025 года правила изменились, и поддержка стала доступна только для определенных категорий граждан. Депутаты считают, что необходимо восстановить систему субсидирования для всех молодых людей. Они предлагают использовать уже существующие платформы и службы занятости для реализации этой идеи. По мнению авторов письма, это поможет молодым людям быстрее найти работу и повысит интерес работодателей к найму выпускников и специалистов без опыта.

