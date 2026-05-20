У жителя Рязанской области конфисковали «Ладу» за повторное пьяное вождение

Житель Спасского округа лишился автомобиля за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе облпрокуратуры.

Судом установлено, что мужчину ранее привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Однако в декабре 2025 года он вновь сел за руль пьяным и ездил по улицам районного центра. Злоумышленника поймали сотрудники ДПС.

Во время проверки документов у мужчины обнаружили признаки опьянения. Водителя отстранили от управления и направили на медосвидетельствование.

Суд с участием прокуратуры Спасского района рассмотрел уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Виновному назначили 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на два с половиной года.

Кроме того, конфисковали автомобиль ВАЗ-21074.