Тело пропавшей москвички нашли в диване спустя 10 дней

В Москве возбудили уголовное дело после обнаружения тела 33-летней женщины в квартире на Люблинской улице. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

18 мая в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о пропаже сестры. По ее словам, родственница более десяти дней не выходила на связь и отсутствовала по месту жительства.

Следователи и криминалисты СК в тот же день провели следственные действия в квартире, где жила пропавшая вместе с тремя соседями. Во время осмотра тело женщины с множественными телесными повреждениями нашли спрятанным в диване. По данным Life со ссылкой на Shot, погибшая была завернута в полиэтилен и перемотана скотчем.

На месте происшествия также обнаружили три ножа и другие улики.

По факту произошедшего Люблинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Следователи осмотрели место происшествия и записи с камер видеонаблюдения, а также допросили свидетелей. В результате удалось установить подозреваемого. По версии следствия, смертельные травмы женщине нанес ее сосед по квартире — иностранный гражданин 1996 года рождения.

После произошедшего мужчина покинул территорию России. В ближайшее время ему планируют заочно предъявить обвинение. Также следствие проверяет возможную причастность к преступлению других лиц.

Фото: столичный СК.